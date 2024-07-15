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        Güzellik merkezinde yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı

        RECEP BİLEK - Samsun'da hizmet veren güzellik merkezi işletmecisine, yanlış uyguladığı botokstan dolayı yargılandığı davada, "taksirle yaralama" suçundan 1500 lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 11:43 Güncelleme: 15.07.2024 - 11:43
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        Güzellik merkezinde yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
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        RECEP BİLEK - Samsun'da hizmet veren güzellik merkezi işletmecisine, yanlış uyguladığı botokstan dolayı yargılandığı davada, "taksirle yaralama" suçundan 1500 lira adli para cezası verildi.

        İlkadım ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Zafer H, önceden tanıdığı güzellik merkezi sahibi G.G.Y'nin işletmesine giderek botoks yaptırdı.

        Yapılan işlemleri beğenmeyen ve kısa süre sonra gittiği güzellik merkezinde yeniden botoks yaptıran Zafer H'nin yüzünde yara oluştu.

        Zafer H'nin suç duyurusunda bulunması üzerine G.G.Y. hakkında Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

        Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporunda müştekiye yapılan işlemin hekim sıfatı bulunmayan, işlemi yapmaya mevzuat gereği ehil olmayan şüpheli tarafından uygulanması sebebiyle komplikasyon meydana geldiği anlatıldı.

        Eylem açısından şüphelinin kusurlu olduğu kanaatine varıldığı aktarılan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

        "Taraflar arasındaki uzlaştırma işlemi, müştekinin uzlaşma teklifini kabul etmemesi, şüphelinin ise usulüne uygun yapılan tebligata yasal süresinde dönüş yapmaması nedeniyle olumsuz sonuçlandı. Müşteki beyanı, şüpheli ifadesi, adli rapor, bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı, 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu hekim olmamasına rağmen müştekiye botoks işlemi uygulayıp yaralanmasına sebebiyet vermek suretiyle işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir yeterli şüpheyi oluşturdu."

        Zafer H, duruşmadaki ifadesinde, tanıdığı G.G.Y'nin güzellik merkezinde, bin lira karşılığında botoks işlemi yaptırdığını belirterek, "İşlem sonucunda yüzümde ve sağ gözümde kısılma ve akıntı meydana geldi. Bunun üzerine beni arayarak son kullanma tarihi geçmiş ürün kullanmış olmaları nedeniyle yan etkilerinin olduğunu söyledi. Beni yeni ürünlerle botoks işlemini yenilemek üzere çağırdı, hem göz çevreme hem dudak kenarlarına dolgu yaptı." ifadelerini kullandı.

        G.G.Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek, Zafer H'ye sadece cilt bakımı yaptığını öne sürdü.

        G.G.Y, "Zafer H. botoks yapılmasını istemiş olmasına rağmen ben kendisine sadece cilt bakımı yaptım. Bu işlem için kendisinden herhangi bir ücret almadım. Suçu işlemediğim için zararı gidermek istemiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

        Mahkeme, sanık G.G.Y'nin Zafer H'ye karşı "taksirle yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 90 gün hapis cezası karşılığı adli para cezası verilmesine hükmederken, bu cezanın geleceği üzerindeki etkisi lehine değerlendirilerek 1500 lira adli para cezasına çevrilmesine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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