Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi koordinesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe mezarlığındaki şehitlik ziyaretinde İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua edildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ve diğer katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ayvat ve İkiz, daha daha sonra Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kevser Camisi önünde açılan fotoğraf sergisini gezdi.