Bafra'da camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazı öncesinde FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminin 8. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okunarak, şehit ve gaziler için dua edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla camilerde mevlit okutuldu.

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