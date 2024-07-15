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        Samsun'da çıkan yangında 200 dekar buğday ekili arazi zarar gördü

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında 200 dekar ekili arazide zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:41
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        Samsun'da çıkan yangında 200 dekar buğday ekili arazi zarar gördü
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında 200 dekar ekili arazide zarar oluştu.

        Kırma Mahallesi'nde buğday ekili arazide çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çiftçilerin de yardımıyla söndürüldü.

        Yangında Mehmet Karacan, Sait Karabay, Yusuf Karabay, Arslan Karabay, Arif Karabay, Ömer Etli, Rüsan Etli, Sabri Etli ve Ahmet Etli'ye ait 200 dekar buğday ekili alanda zarar meydana geldi.

        Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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