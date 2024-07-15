Ziraat Odası Başkanı Kaya'dan yaralı askere hastanede ziyaret

Kaya, tedavisi süren Balcı'yı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaralandıktan sonra Hakkari Devlet Hastanesinde bir süre tedavi gören Balcı, daha sonra Vezirköprü Devlet Hastanesine sek edildi.

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