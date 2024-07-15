Ziraat Odası Başkanı Kaya'dan yaralı askere hastanede ziyaret
Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Irak'ın kuzeyindeki operasyon sırasında yaralanan Uzman Çavuş Ali Balcı'yı hastanede ziyaret etti.
Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Irak'ın kuzeyindeki operasyon sırasında yaralanan Uzman Çavuş Ali Balcı'yı hastanede ziyaret etti.
Yaralandıktan sonra Hakkari Devlet Hastanesinde bir süre tedavi gören Balcı, daha sonra Vezirköprü Devlet Hastanesine sek edildi.
Kaya, tedavisi süren Balcı'yı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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