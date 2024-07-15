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        Ziraat Odası Başkanı Kaya'dan yaralı askere hastanede ziyaret

        Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Irak'ın kuzeyindeki operasyon sırasında yaralanan Uzman Çavuş Ali Balcı'yı hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 16:05 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:05
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        Ziraat Odası Başkanı Kaya'dan yaralı askere hastanede ziyaret
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        Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Irak'ın kuzeyindeki operasyon sırasında yaralanan Uzman Çavuş Ali Balcı'yı hastanede ziyaret etti.

        Yaralandıktan sonra Hakkari Devlet Hastanesinde bir süre tedavi gören Balcı, daha sonra Vezirköprü Devlet Hastanesine sek edildi.

        Kaya, tedavisi süren Balcı'yı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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