Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

Terme Pazar Camisi'nde de şehitler için mevlit okutuldu.

Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Osman Kula, İlçe Müftüsü Ömer Ergül ile beraberindekiler, şehit Bülent Karataş'ın kabrini ziyaret etti.

Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.