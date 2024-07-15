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        Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

        Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 17:13 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:14
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        Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı
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        Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Osman Kula, İlçe Müftüsü Ömer Ergül ile beraberindekiler, şehit Bülent Karataş'ın kabrini ziyaret etti.

        Ardından Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

        Terme Pazar Camisi'nde de şehitler için mevlit okutuldu.

        Galeri
        Galeri

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