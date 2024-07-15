Vali Tavlı'dan 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri ve ailelerine ziyaret

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Sevgi Yeşilyurt ile Muhammed Ali Aksu'nun Alaçam ilçesindeki ailelerini ziyaret etti.

Tavlı, Yeşilyurt'un Yeniköy Mahallesi'ndeki ailesi ile Aksu'nun Doyran Mahallesi'ndeki kabirleri ile ailelerine ziyarette bulundu.

Tavlı, ayrıca istiklal gazisi Arif Zengin'in de kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlere AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de katıldı.