Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şahin T. yönetimindeki 57 FA 577 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kozköy Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Cüneyt Ç, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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