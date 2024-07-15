Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 17:52 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Yakakent ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Şahin T. yönetimindeki 57 FA 577 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kozköy Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Cüneyt Ç, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
        Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?

        Benzer Haberler

        Vali Tavlı'dan 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri ve ailelerine ziyaret
        Vali Tavlı'dan 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri ve ailelerine ziyaret
        Ladik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı
        Ladik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı
        Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı
        Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı
        Terme'de "15 Temmuz" gazisi Korkmaz'a ziyaret
        Terme'de "15 Temmuz" gazisi Korkmaz'a ziyaret
        GÜNCELLEME - Samsun'da silahla vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Samsun'da silahla vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
        15 Temmuz gazisi Cihan Korkmaz, yaşadıklarını anlattı:
        15 Temmuz gazisi Cihan Korkmaz, yaşadıklarını anlattı: