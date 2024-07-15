Havza'da 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı

Yürüyüşe Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkan Vekili Mecit Cendek ile vatandaşlar katıldı.

Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi koordinesinde düzenlenen ve Atatürk Evi önünden başlayan yürüyüş, Kevser Camisi önünde sona erdi.

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