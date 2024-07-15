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        Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 23:00 Güncelleme: 15.07.2024 - 23:00
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        Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
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        Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Program kapsamında Onur Anıtı önünden başlayan 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş sırasında açılan 250 metre uzunluğundaki Türk bayrağını yürüyüşe katılanlar birlikte taşıdı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile duaların okunduğu programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla vatandaşlara hitap etti.

        Programda konuşan Samsun Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz'da gazi olan Tümgeneral Davut Ala, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        15 Temmuz'u gençlere unutturmamak gerektiğini vurgulayan Ala, "Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. Yaşatmaya teşebbüs edecekleri de kahrı perişan eylesin. Esasında söylenecek tüm sözleri o gece 252 şehit ve 2 bin 740 gazimiz söyledi. Naçizane eğer bana söz düşerse şimdiye kadar 22 defa ameliyat oldum. Şu anda 9 parmağım var. Bu vatan için vücudumu feda etmeye hazırım." diye konuştu.

        Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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