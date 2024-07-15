Terme'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Terme Gençlik Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından İstiklal Marşı işaret dili eşliğinde okundu.

Terme Kaymakamlığı ve Belediyesi koordinesinde düzenlenen etkinlikler, mehteran takımı eşliğinde Hz. Hamza Camisi önünden Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar, Türk bayrakları taşıdı.

Samsun’un Terme ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.