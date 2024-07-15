Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Etkinliğe Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, daire kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı, şehitler için Kur'an tilaveti ve ilahi dinletisi yapıldı, dua edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.