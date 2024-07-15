Salıpazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Program, İlçe Müftüsü Kenan Doğru’nun yaptığı dua ve ikramların sunulmasıyla sona erdi.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca da vatan, millet, bayrak ve mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlere rahmet diledi.

Kaymakam Salih Başara, uzun yıllar boyunca sinsi şekilde örgütlenerek devletin her kademesine sızmış, dini değerleri istismar ederek büyümüş bir terör örgütünün 8 yıl önce darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, örgütün milletin cesareti, devletine ve vatanına bağlılığıyla bozguna uğratıldığını anlattı.

Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının da meydanda izlendi.

Salıpazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

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