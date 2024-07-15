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        Samsun'da 5 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, baraj gölünde boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 23:59 Güncelleme: 15.07.2024 - 23:59
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        Samsun'da 5 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, baraj gölünde boğuldu.

        Vezirsuyu mesire alanında ailesiyle pikniğe giden 5 yaşındaki Mehmet Gedik, Altınkaya Baraj Gölü'ne girdi.

        Çocuklarının suda kaybolduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan çocuğun cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Burada savcılık tarafından yapılan ön incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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