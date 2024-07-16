Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Huzurevinin "ihtiyar delikanlıları" boccede yine zirveyi hedefliyor

        ERKUT KARGIN - Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan huzurevinin "ihtiyar delikanlıları"ndan kurulan bocce takımı, bu yıl katılacakları Türkiye şampiyonasında ikinci kez birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Huzurevinin "ihtiyar delikanlıları" boccede yine zirveyi hedefliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERKUT KARGIN - Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan huzurevinin "ihtiyar delikanlıları"ndan kurulan bocce takımı, bu yıl katılacakları Türkiye şampiyonasında ikinci kez birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

        Huzurevi sakinlerinin katılımıyla 7 yıl önce kurulan Bafra 75. Yıl Huzurevi Bocce Takımı, aynı yıl Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası'nda birinciliğe ulaştı.

        Geçen yıl ise Türkiye dördüncülüğü elde eden yaşları 62 ile 78 arasında değişen 6 kişilik takım, bu sene düzenlenecek şampiyonada ikinci kez birincilik kürsüsüne çıkmayı amaçlıyor.

        Huzurevi bocce takımı, Bafra Spor Salonu'nda haftada 5 gün Bafra 75. Yıl Huzurevi memuru antrenör Özcan Deniz nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Bocce ile el, kol, göz ve vücut koordinasyonlarının artmasına katkı sağlayan huzurevi sakinleri, böylece hem zinde kalıyor hem de elde ettikleri başarılarla mutlu oluyor.

        Antrenör Özcan Deniz, AA muhabirine, huzurevinde 3 yedek, 3 asil olarak 2017 yılında bocce sporuna başladıklarını söyledi.

        İlk başlarda sahasız şekilde antrenman yaptıklarını belirten Deniz, "Sağ olsun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bize yer tahsis etti ve burada oynamaya başladık. Geçen yıl Türkiye dördüncüsü olduk. Bu yıl da inşallah Türkiye birincisi olma niyetiyle azimle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Sporla huzurevi sakinlerinin başka illere giderek sosyalleşme fırsatı da bulduğunu anlatan Deniz, "Oradakiler de bizim ilimize geliyorlar, arkadaş ediniyorlar. Sporla sıkıntılarını unutmuş oluyorlar." diye konuştu.

        Huzurevi sakinlerinin bocceyle huzur bulduğunu vurgulayan Deniz, "Buradaki amcalarımız maç yaptıktan sonra kendilerini daha zinde, daha mutlu, daha heyecanlı hissediyor. Biz de onların adına sevinip mutlu oluyoruz. Onları öyle gördükçe devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Kendimi daha zinde, daha aktif hissediyorum"

        Bocce takımı oyuncusu 71 yaşındaki Cevat Alver, takımın kurulduğu günden bu yana severek bocce oynadığını dile getirerek, "Çünkü biz bu sporu yaparken huzurumuz açılıyor, kendimize geliyoruz. Çok güzel bir spor. Herkese tavsiye ederim. Bu seneki amacımız, tekrar Türkiye şampiyonu olmak." dedi.

        68 yaşındaki Ali Şükrü Uysal, bacağında protez bulunduğunu ama bunun bocce oynamasına engel olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Oynadığımız oyundan memnunuz, stres atıyoruz. Spora hiçbir şeyin engel olmadığını belirtmek istiyorum. Azim ve kararlılık içinde vazifemizi yapıyoruz. Bunu oynadığım için mutluyum. Kendimi daha zinde, daha aktif hissediyorum. Yani bir yerde yaşımı dahi unutabiliyorum yaptığım spordan dolayı. Kendimi genç, dinamik hissediyorum."

        62 yaşındaki Şefik Pak, daha önce hiç spor yapmadığını, oynamaya başladığı boccenin kendisine yaşama sevinci verdiğini vurguladı.

        Geçen yıl ödül töreninde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile tokalaştığını belirten Pak, "Bana o kadar mutluluk verdi ki... Madalyamızı taktı, sertifikamızı verdi. En çok mutluluğu orada tattım." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Kaslar yarışıyor
        Kaslar yarışıyor
        İbre Wendel'e döndü!
        İbre Wendel'e döndü!
        Trump yeniden halk karşısında
        Trump yeniden halk karşısında
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        Venedik'e girişte 29 günde 2,2 milyon euro toplandı
        Venedik'e girişte 29 günde 2,2 milyon euro toplandı
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        4'üncü kattaki evinin balkonunda atlamaya kalkışan kadını ekipler ikna etti
        4'üncü kattaki evinin balkonunda atlamaya kalkışan kadını ekipler ikna etti
        Samsun'da 2 kardeşin öldüğü silahlı kavga ile ilgili 3 zanlı tutuklandı
        Samsun'da 2 kardeşin öldüğü silahlı kavga ile ilgili 3 zanlı tutuklandı
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
        Samsun'da 5 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu
        Samsun'da 5 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu
        Salıpazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenl...
        Salıpazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenl...
        Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
        Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi