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        Vezirköprü'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:35 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:35
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        Vezirköprü'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an okundu.

        Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül'ün konuşmalarının ardından 15 Temmuz darbe gecesine ait görüntüler izletildi. Meydanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi dinlendi.

        Daha sonra program çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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