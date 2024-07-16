Vezirköprü'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi

Daha sonra program çeşitli etkinliklerle devam etti.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an okundu.

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