Samsun'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde 4 kişinin aralarında silahlı ve bıçaklı kavga ettikleri ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Olaya müdahale eden polis ekipleri, kavgaya karışan K.K, A.G, H.Ç. ve M.Ç'yi yakaladı.
Zanlıların üzerinde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 23 fişek ile 2 bıçak ele geçirdi.
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