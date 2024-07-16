Samsun'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı

Olaya müdahale eden polis ekipleri, kavgaya karışan K.K, A.G, H.Ç. ve M.Ç'yi yakaladı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde 4 kişinin aralarında silahlı ve bıçaklı kavga ettikleri ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.