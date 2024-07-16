Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:25 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde 4 kişinin aralarında silahlı ve bıçaklı kavga ettikleri ihbarı üzerine olay yerine gitti.

        Olaya müdahale eden polis ekipleri, kavgaya karışan K.K, A.G, H.Ç. ve M.Ç'yi yakaladı.

        Zanlıların üzerinde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, ⁠23 fişek ile ⁠2 bıçak ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Yangını görüntüleyen kadın yaşamını yitirdi!
        Yangını görüntüleyen kadın yaşamını yitirdi!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
        Kaplıcalarıyla ünlü Havza'daki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi günde...
        Kaplıcalarıyla ünlü Havza'daki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi günde...
        Samsun'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Samsun'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Vezirköprü'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yürüyüş d...
        Vezirköprü'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yürüyüş d...
        5 yaşındaki Mehmet, girdiği baraj gölünde boğuldu
        5 yaşındaki Mehmet, girdiği baraj gölünde boğuldu
        Huzurevinin "ihtiyar delikanlıları" boccede yine zirveyi hedefliyor
        Huzurevinin "ihtiyar delikanlıları" boccede yine zirveyi hedefliyor