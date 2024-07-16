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        Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:34 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:34
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        Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

        Gazi Mahallesi'nde iki grup arasında kavga yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince, K.K, A.G, H.Ç. ve M.Ç. arasındaki kavga sona erdirilirken, şahısların yapılan üst aramalarında 2 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak ve 23 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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