Salıpazarı'nda muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıtıldı

Salıpazarı Belediyesi muharrem ayında vatandaşlara aşure dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda yapılan aşure programında konuşan Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, muharrem ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Karaca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm halkımızın mübarek muharrem ayı hayırlara vesile olsun. Kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile biz de Salıpazarı Belediyesi olarak halkımıza aşure dağıtıyoruz. Böyle bir günde halkımızla birlik beraberlik içinde olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz."