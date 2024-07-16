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        BBP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Çomaklı Samsun'da ziyaretlerde bulundu

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Şafak Çomaklı, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 21:40 Güncelleme: 16.07.2024 - 21:40
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        BBP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Çomaklı Samsun'da ziyaretlerde bulundu
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Şafak Çomaklı, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        İlçede yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle hasar gören bölgelerde incelemeler yapan Çomaklı, Belediye Başkanı Refaettin Karaca’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İlçedeki 580 kilometre yol ağının 350 kilometresinin hasar gördüğünü söyleyen Karaca, "İlçede ilk olarak kapalı yollarımızı açmak için büyük çaba sarf ettik. Araç geçişlerini sağladık. Ancak yollarımızda büyük maddi zararlar mevcut. Acil olarak desteğe ihtiyacımız var. Belediyemizin imkanları ile bugüne kadar yapılmasını gerekenleri yaptık." ifadelerini kullandı.

        Çomaklı ise Karaca’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Salıpazarı'ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Çomaklı, "Bugün de gördük ki gerçekten ilçede büyük maddi hasarlar var. Başkanımızın gayretli ile vatandaşlarımız mağdur edilmemiş. Ancak bundan sonra yapılacaklar için gerek merkezi hükümetimiz gerekse yerel olanakları seferber etmek için elimizden geleni yapacağız. Salıpazarı ilçemizi böyle günlerde yalnız bırakmayacağız. Yaraların sarılması ve selin izlerinin silinmesi için ne gerekiyorsa yapılacaktır." dedi.

        Ziyarete, BBP İl Başkanı Ünsal Tokuş, Alperen Ocakları Genel Başkanı Alican Kocaman, MKYK Üyesi Bahadır Şahin, İlçe Başkanı Mehmet Candan ve belediye meclis üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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