Samsun'da aile sağlığı merkezinde çalışan doktorlar arasında arbede yaşandı

Olayla ilgili 3 doktor ekiplerce ifadeleri alınmak üzere polis merkezine intikal ettirildi.

Dr. S.M.T. kendi imkanlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti, Dr. D.D. ve eşi Dr. O.D. ise polis ekiplerince Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Dr. D.D. durumu Ömürevleri Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan eşi Dr. O.D'ye (56) haber verdi. Dr. O.D'nin olay yerine gelmesiyle S.M.T. arasında kavga çıktı ve birbirlerini darp ettiler.

Körfez Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. D.D. (55) ile Dr. S.M.T. (38) arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.

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