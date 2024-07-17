Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da aile sağlığı merkezinde çalışan doktorlar arasında arbede yaşandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde Körfez Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan 2 doktor arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 00:37 Güncelleme: 17.07.2024 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da aile sağlığı merkezinde çalışan doktorlar arasında arbede yaşandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde Körfez Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan 2 doktor arasında kavga çıktı.

        Körfez Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. D.D. (55) ile Dr. S.M.T. (38) arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.

        Dr. D.D. durumu Ömürevleri Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan eşi Dr. O.D'ye (56) haber verdi. Dr. O.D'nin olay yerine gelmesiyle S.M.T. arasında kavga çıktı ve birbirlerini darp ettiler.

        Dr. S.M.T. kendi imkanlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti, Dr. D.D. ve eşi Dr. O.D. ise polis ekiplerince Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Olayla ilgili 3 doktor ekiplerce ifadeleri alınmak üzere polis merkezine intikal ettirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Korkulan olmadı
        Korkulan olmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Başbakan'ın istifasını kabul etti
        Başbakan'ın istifasını kabul etti
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı

        Benzer Haberler

        Samsun'da "FETÖ'nün Sınır Ötesi Boyutu: Almanya Örneği" temalı söyleşi düze...
        Samsun'da "FETÖ'nün Sınır Ötesi Boyutu: Almanya Örneği" temalı söyleşi düze...
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Çomaklı Samsun'da ziyaretlerde bulundu
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Çomaklı Samsun'da ziyaretlerde bulundu
        Salıpazarı'nda muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Salıpazarı'nda muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Samsun'da depoda sahte alkol üreten şüpheli yakalandı
        Samsun'da depoda sahte alkol üreten şüpheli yakalandı
        Samsun'da bisiklet kullanan kişi otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı
        Samsun'da bisiklet kullanan kişi otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı
        Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı