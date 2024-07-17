Samsun'daki trafik kazasında sürücü ile 2 yaya yaralandı

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından savrulan hafif ticari aracın yayalara çarptığı anlar yer aldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

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