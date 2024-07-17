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        Samsun'daki trafik kazasında sürücü ile 2 yaya yaralandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:13
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        Samsun'daki trafik kazasında sürücü ile 2 yaya yaralandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Ömer T'nin kullandığı 55 AOE 599 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet M. (43) idaresindeki 55 AAY 703 plakalı kamyonet, 19 Mayıs Mahallesi Suoğlu Caddesi'nde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savurulan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Seydi Mertcan B. (28) ile Ömer Faruk A'ya (30) çarptı.

        Sürücü Ömer T, yayalar Seydi Mertcan B. ile Ömer Faruk A. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Seydi Mertcan B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından savrulan hafif ticari aracın yayalara çarptığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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