Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.
Maksut Saat (28) yönetimindeki 55 JF 417 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Emirefendi Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak refüje ardından demir korkuluklara çarptı.
Kazada, sürücü Saat ile Osman Bülbül (23) ve Gürcan Ersin (26) yaralandı.
Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bülbül, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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