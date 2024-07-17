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        Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya'dan su tasarrufu uyarısı

        Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, yaşanan kuraklık nedeniyle suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:25 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:25
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        Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya'dan su tasarrufu uyarısı
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        Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, yaşanan kuraklık nedeniyle suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu.

        Kaya, Vezirköprü Sulama Barajı'nda yaptığı incelemenin ardından yaptığı açıklamada, çiftçilerin ürün sulaması yaparken suyu tasarruflu kullanmaları gerektiğini söyledi.

        Vezirköprü'nün da yaşanan kuraklıktan nasibini aldığını belirten Kaya, "Geçmiş yıllardaki verilere göre tam dolu olarak sulama sezonuna başlayan barajlarımız, bu yıl sezona yaklaşık yüzde 55 doluluk oranıyla girdi. Üstüne bir de nisan yağmurlarının yağmaması nedeniyle çiftçimiz hububat sulamaları yapılınca barajlarımızdaki su kritik seviyeye indi." dedi.

        Kaya, kuraklık sorununun önüne geçebilmek için tüm çiftçilerin suyu idareli kullanmaları gerektiğini, ayrıca sulamayı düzenli olarak takip ederek suyun israf edilmemesi gerektiğini kaydetti.

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