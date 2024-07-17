Samsun'da 43 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 43 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 209 bin lira para cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 43 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 209 bin lira para cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.
Sarıcalı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 19 ayrı suçtan 43 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 209 bin lira para cezası bulunan N.K'yi (43) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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