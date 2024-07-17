Samsun'da 43 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Sarıcalı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 19 ayrı suçtan 43 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 209 bin lira para cezası bulunan N.K'yi (43) yakaladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 43 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 209 bin lira para cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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