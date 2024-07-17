Samsun'da narkotik denetimlerinde 18 şüpheli yakalandı

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 495 sentetik ecza hapı, 19,76 gram sentetik uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap, 3 kök kenevir bitkisi, esrarlı sigara, 2 hassas terazi ile 11 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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