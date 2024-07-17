Salıpazarı Barajı inşaatı devam ediyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde DSİ tarafından yaptırılan Salıpazarı Barajı inşaatının devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, temelden yüksekliği 76,02 metre olan ve 26,12 milyon metreküp su depolayacak Salıpazarı Barajı15 bin 400 dönüm sulama, 25,74 milyon metreküp içme suyu temini ve 10,90 milyon metreküp taşkın kontrolü sağlayacak.

Projede baraj gövdesi sıyırma kazıları, kret ulaşım yolu kazıları, kamulaştırma işlemleri ve rölekasyon-2 yoluna ait sanat yapıları ve rezervuar alanında bulunan 8 aile için yeniden yerleşim çalışmaları tamamlandı.