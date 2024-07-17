Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 1400 doldurulmuş makaron sigara, 3 bin 600 boş makaron, 7 kilogram tütün, 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ile kompresör ele geçirdi.

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