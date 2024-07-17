Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 1400 doldurulmuş makaron sigara, 3 bin 600 boş makaron, 7 kilogram tütün, 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ile kompresör ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
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