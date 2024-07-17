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        Samsun'da 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 20:47 Güncelleme: 17.07.2024 - 20:47
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        Samsun'da 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçede bir zanlının Hint keneviri ekimi yaptığı istihbaratını alan Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonda şüpheli İ.Ş. gözaltına alındı. Zanlının üzerinde, ikamet adresinde ve eklentilerinde yapılan aramada 5 kilo 500 gram esrar ile 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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