Ladik'te muharrem ayı iftar programı düzenlendi
Samsun'un Ladik ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.
Samsun'un Ladik ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.
Ladik Kaymakamlığınca ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda, Kaymakam Merve Kartal ve Belediye Başkanı Adnan Topal katılımcıları karşıladı.
Topal, iftar programında vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Dua edilmesinin ardından ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.
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