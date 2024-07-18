Havza'da yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza ilçe merkezinde devam eden yol imal ve bakım çalışmalarını inceledi.

İkiz, Havza Belediyesi 2024 yılı iş planı dahilinde devam eden yol yenileme ve bakım çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

İcadiye ve Yenimescit mahallelerinde devam eden çalışmaları inceleyen İkiz, zaman içinde çeşitli sebeplerle bozulan şehir içi yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermenin gayretindeyiz. Havzamızı geleceğe hazırlamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." dedi.