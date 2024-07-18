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        Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı

        Samsun'un doğusu için sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:05 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:05
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        Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı
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        Samsun'un doğusu için sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

        Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Samsun'un doğusundaki Çarşamba, Tekkeköy, Terme, Salıpazarı, Ayvacık, Asarcık ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

        Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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