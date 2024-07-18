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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:04 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:04
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde şüpheli N.E'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu belirledi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, 38 kök Hint keneviri, 15 gram Hint keneviri tohumu, 2 kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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