Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi.

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