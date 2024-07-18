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        Samsun'da motosikletinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan kişi gözaltına alındı

        Samsun'da motosikletinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:19 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:19
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        Samsun'da motosikletinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan kişi gözaltına alındı
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        Samsun'da motosikletinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç'nin (53) silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Zanlının Orta Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, ev, iş yeri ile motosikletinde arama yaptı.

        Ekipler, motosikletin bagajına zulalanmış 2 ruhsatsız tabanca, ⁠4 şarjör, ⁠2 bıçak ile ⁠325 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.Ç. işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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