Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı için hastanede tören düzenlendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki sağlık çalışanı Seydi Mertcan Barçin için görev yaptığı Çarşamba Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Tekkeköy ilçesinde dün hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Barçin'in cenazesi, hemşire olarak çalıştığı Çarşamba Devlet Hastanesi önüne getirildi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Murat Uras, burada yaptığı konuşmada, "Mesai arkadaşımızı elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum." dedi.