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        Samsun'da polisin denetimlerinde 19 şüpheli yakalandı

        Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:38 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:40
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        Samsun'da polisin denetimlerinde 19 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 236 sentetik ecza hapı, 86,39 gram sentetik uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılardan 3'ünün çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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