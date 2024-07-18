Kapağı açık rögara düşen görme engelli hamile kadın hastanede müşahede altında

Samsun'un Atakum ilçesinde kapağı açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile öğretmen, hastanede müşahede altında tutuluyor.

Görme engelli Gülderen Durna Dalgıç (36), dün Güzelyalı Mahallesi 3023. Sokak'ta yürüdüğü sırada çalışma nedeniyle kapağı açık bırakılan rögara düştü. Dalgıç ile kol kola yürüyen eşi Emrah Dalgıç (39) da düşerek başını rögar kapağına çarptı.

Dalgıç çifti, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

8 aylık hamile Gülderen Durna Dalgıç, kadın doğum polikliniğinde tedavi altına alındı, Emrah Dalgıç ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dalgıç, Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Emrah Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıl önce trafik kazası sonucu görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Eşi Gülderen Durna Dalgıç ile tramvaya gitmek üzere evden çıktıklarını anlatan Dalgıç, "Eşimin elinde bastonu, benim de elimde bastonum vardı. Biraz ileri gittik. Bizim evimize çok kısa bir mesafe. Eşim, bastonu sağ tarafa atınca ayağını sola doğru atınca birden içine düşüyordu, ben o anda tuttum eşimi. Kolundaydım, ben de bırakmadım. Açık olan rögar kapağının içine düştü. Ben de yüzüstü rögar kapağına kafamı vurdum." diye konuştu.