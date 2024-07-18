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        Samsun'da "Gazze'de Temiz Su Dağıtımı Projesi" yararına program düzenledi

        Samsun'da İHH Yetim Birimi ve İnfak Atölyesince "Gazze'de Temiz Su Dağıtımı Projesi" yararına etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 18:18 Güncelleme: 18.07.2024 - 18:18
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        Samsun'da "Gazze'de Temiz Su Dağıtımı Projesi" yararına program düzenledi
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        Samsun'da İHH Yetim Birimi ve İnfak Atölyesince "Gazze'de Temiz Su Dağıtımı Projesi" yararına etkinlik düzenlendi.

        Samsunum1 gemisinde Samsun İHH Yetim Birimi ve İnfak Atölyesince düzenlenen kahvaltı programına katılan kadınlardan elde edilen gelir Gazze’de Temiz Su Dağıtımı projesi yararına kullanılacak.

        ​​​​​​​Maliyeti 100 bin lira olan Gazze'de Temiz Su Dağıtımı projesi yararına etkinliğe 200 kişi katıldı.

        Samsun İHH Yetim Birimi Başkanı Sakine Okudan, İnfak Atölyesi İHH aracılığı ile Somali'den Nijer'e, Sudan'dan Pakistan'a, Türkiye'nin farklı şehirlerinde kardeşlik projeleri üstlendiğini dile getirdi.

        Gazze'de temel gıda maddesine ulaşmanın zor olduğu kadar suya da ulaşmanın çok zor olduğunu bildiren Okudan, kirli suyun özellikle salgın hastalıkların yayılmasında etkin rol oynadığından dolayı projenin son derece önemli olduğunu belirtti.

        Etkinlikten elde edilen gelir, "Gazze'de Temiz Su Dağıtımı" projesine aktarılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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