Samsun'da 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 7 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 7 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 7 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.H'nin (42) Fatih Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramalarda 9,55 gram sentetik uyuşturucu ve 14 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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