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        Samsun'da 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 7 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 21:45 Güncelleme: 18.07.2024 - 21:45
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        Samsun'da 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 7 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 7 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.H'nin (42) Fatih Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

        Aramalarda 9,55 gram sentetik uyuşturucu ve 14 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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