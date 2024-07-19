Samsun'da çöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Samsun’un Bafra ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Alihan Kocabacak (25) yönetimindeki 55 JL 059 plakalı motosiklet sürücüsü, Aktekke Mahallesi’nde yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak devrildi.
Çevreden geçen vatandaşın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından ve başından yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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