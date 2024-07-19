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        Samsun'da çöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 08:37 Güncelleme: 19.07.2024 - 08:37
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        Samsun'da çöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Alihan Kocabacak (25) yönetimindeki 55 JL 059 plakalı motosiklet sürücüsü, Aktekke Mahallesi’nde yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak devrildi.

        Çevreden geçen vatandaşın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından ve başından yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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