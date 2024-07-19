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        TCDD Sivas 4. Bölge Müdürü Arı'dan Başkan İkiz'e ziyaret

        Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Sivas 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:41 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:41
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        TCDD Sivas 4. Bölge Müdürü Arı'dan Başkan İkiz'e ziyaret
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        Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Sivas 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz’i ziyaret etti.

        Arı'yı makamında kabul eden İkiz, TCDD'nin Havza ilçesine yapılacak yatırımlarla ilgili görüştü.

        TCDD'nin Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) büyük değer kattığını belirten İkiz, Havza OSB içinde yapılacak TCDD yükleme rampasının, sanayicilerin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

        Havza OSB'nin cazibe merkezi haline geleceğini aktaran İkiz, "TCDD tarafından yapılan asansörlü demiryolu üstgeçit halkımızın can ve mal güvenliği için büyük önem taşımakta ve halkımızın hayatını kolaylaştırmakta. Öte yandan Havza Belediyesi Kapalı Yöresel Ürünler ve Sebze Pazarı, Havza Hükümet Konağı ve inşası devam eden yeni iş merkezimizin karşında bulunan TCDD'ye ait alanın TCDD tarafından Havza Belediyesi'ne tahsisi ile bu alanda yapılan 100 araçlık otopark ilçemizin otopark ihtiyacının karşılanmasında ve buranın ileride ilçenin yeni cazibe merkezi olması konusunda önemli rol oynadı." dedi.

        İkiz, ziyareti dolayısıyla TCDD Sivas 4. Bölge Müdürü Arı'ya teşekkür etti.

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