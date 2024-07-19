Samsun'da narkotik denetimlerinde 20 şüpheli yakalandı

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 127 sentetik ecza hapı, 61,64 gram sentetik uyuşturucu, 296 uyuşturucu hap, 1 kök kenevir bitkisi, esrarlı sigara, hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tüfek, 24 mermi ile 20 tüfek kartuşu ele geçirildi.

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