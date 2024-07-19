Samsun'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Karpuz Şenliği"

Etkinliğin öğrencileri mutlu ettiğini belirten Deberoğlu, "Gençlerimizle birlikte dua ettik ve 13 sınıfta yaklaşık 250 öğrencimizle birlikte karpuz şenliğimizi icra ederek, dünyadaki gençlere ve Rabbimize dua ederek besmeleyle beraber karpuzlarımızı afiyetle yedik." dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şube Başkanı Ahmet Deberoğlu, AA muhabirine, hayırseverlerin sağladığı destekle her cuma bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

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