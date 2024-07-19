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        Samsun'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Karpuz Şenliği"

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Karpuz Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:37 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:37
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        Samsun'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Karpuz Şenliği"
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Karpuz Şenliği" düzenlendi.

        19 Mayıs Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şubesine bağlı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 250 öğrenciye karpuz ikram edildi.

        İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şube Başkanı Ahmet Deberoğlu, AA muhabirine, hayırseverlerin sağladığı destekle her cuma bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliğin öğrencileri mutlu ettiğini belirten Deberoğlu, "Gençlerimizle birlikte dua ettik ve 13 sınıfta yaklaşık 250 öğrencimizle birlikte karpuz şenliğimizi icra ederek, dünyadaki gençlere ve Rabbimize dua ederek besmeleyle beraber karpuzlarımızı afiyetle yedik." dedi.

        Etkinlik fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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