Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:52 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

        Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi iş birliği ile Havza Müftülüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla cami çıkışında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Kevser Cami önünde kurulan stantta, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, eski CHP milletvekili Kemal Zeybek tarafından aşure servis edildi.

        Kaymakam Ayvat, vatandaşların muharrem ayını tebrik ederek, "Bereketin, paylaşmanın bir ve beraber olma bilincinin en üst noktaya eriştiği muharrem ayında ortak sevinç ve hüznümüzü yine hep birlikte yaşıyoruz. muharrem ayının ülkemize tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin perçinlenmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Murat İkiz ise muharrem ayının bereket, rahmet ve feyzin bollaştığı bir ay olduğunu kaydetti.

        Müftü Cemil Alıcı da aşure etkinliğini düzenleme amaçlarının herkesi kucaklamak olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        "O benim salağım"
        "O benim salağım"
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Samsun'da muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
        Samsun'da muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı
        Samsun'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Karpuz Şenliği"
        Samsun'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Karpuz Şenliği"
        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı
        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı
        Samsun'da narkotik denetimlerinde 20 şüpheli yakalandı
        Samsun'da narkotik denetimlerinde 20 şüpheli yakalandı
        TCDD Sivas 4. Bölge Müdürü Arı'dan Başkan İkiz'e ziyaret
        TCDD Sivas 4. Bölge Müdürü Arı'dan Başkan İkiz'e ziyaret
        Amasya'da ODES projesi kapsamında çocuklar piknikte buluştu
        Amasya'da ODES projesi kapsamında çocuklar piknikte buluştu