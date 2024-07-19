Samsun'da boğulma vakalarıyla mücadele kapsamında tatbikat düzenlendi

Başarıyla tamamlanan tatbikatta denizde meydana gelebilecek herhangi bir boğulma olayında iki kurumun müdahale hızı ortaya konuldu.

Bu kapsamda yapılan tatbikatta, Merzifon'dan kalkan askeri helikopter, Samsun'un Tekkeköy ilçesi açıklarında senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren askeri personeli olay yerinden alarak OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nin karşısındaki helikopter pistine getirdi.

OMÜ ile Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığının imzaladığı ve yılda birden fazla tatbikatı öngören protokol kapsamında boğulma vakalarına işaret edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından denizde boğulma vakalarıyla etkin mücadele kapsamında ortak tatbikat yapıldı.

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