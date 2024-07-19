Havza'da cemevinde aşure etkinliği düzenlendi

On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı ile Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şubesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan cemevinde düzenlenen aşure programına Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Zeybek, çeşitli STK'lar ve kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Ayvat, burada yaptığı konuşmada, aşurenin İslam aleminde ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "Aşure birliktir, birlikteliktir. Muharrem ayı, bolluk, bereket ve birliğin en güzel simgesi. Rabim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.