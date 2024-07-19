Samsun'da polisten vatandaşlara "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma" uyarısı
Samsun'da boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla başlatılan "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" kapsamında polisler tarafından, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Samsun'da boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla başlatılan “Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi” kapsamında polisler tarafından, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulma vakalarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahillerde “Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi” kapsamında vatandaşlara bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.
Polis tarafından yürütülen proje kapsamında 500 broşür dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.