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        Bafra'da aşure etkinliği düzenlendi

        Bafra Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 23:50 Güncelleme: 19.07.2024 - 23:50
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        Bafra'da aşure etkinliği düzenlendi
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        Bafra Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

        Alaçam Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Kemalpaşa ile Gazipaşa Mahallesi sınırları arasındaki Yeni Pazar Yeri'nde kurulan stantlarda, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve personeli tarafından ikram edildi.

        Muharrem ayının önemini vurgulayan Başkan Kılıç, mübarek ayın birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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