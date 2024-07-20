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        Tekkeköy'deki şehitlikte çevre düzenlemesi yapıldı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Çırakman Mahallesi Şehitliği'nde bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:45
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        Tekkeköy'deki şehitlikte çevre düzenlemesi yapıldı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Çırakman Mahallesi Şehitliği'nde bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapıldı.

        Şehit ailelerinin talebi üzerine Tekkeköy Belediyesi tarafından Çırakman Mahallesi Şehitliği'nde peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Mustafa Candal, şehitlerin hatıralarını yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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