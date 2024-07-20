Samsun'da denize giren çocuk kayboldu

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren 14 yaşındaki Emir İşleyen, bir süre sonra kayboldu.

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